Pour admirer, les Ferrari en tout genre, les admirateurs de la marque italienne devraient se déplacer en Principauté.

Les Ferrari sont légion à Monaco. Selon Car Industry Analysis, il y aurait eu 2,86 Ferrari enregistrés pour 1000 habitants à Monaco, en 2021. Rapporté à la population totale du pays, cela reviendrait à un peu plus d’une centaine de Ferrari.

Avec ce joli palmarès, la Principauté se place en tête des pays où l’on retrouve le plus de Ferrari. Loin devant Andorre et le Luxembourg qui se placent en deuxième et troisième position.

Do you want to see as many Ferraris as possible? Go to Monaco! At the Monte Carlo Casino, the Port de Fontvieille or Le Rocher, you will probably see many of them. Last year, there were 2.86 new Ferraris registered for every 1000 inhabitants, the highest in the world. pic.twitter.com/eClYqIjhCh