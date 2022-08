La destinazione d’eccellenza per tutti i fan del marchio di Maranello, dove ammirare modelli di ogni tipo, è proprio il Principato.

Abbondano le Ferrari a Monaco: secondo Car Industry Analysis, nel 2021 a Monaco sarebbero state immatricolate 2,86 Ferrari ogni 1000 abitanti, ossia un centinaio di macchine in tutto, considerando la popolazione totale del Paese.

Con questo impressionante record, il Principato è in testa alla classifica dei Paesi con il maggior numero di Ferrari, nettamente davanti ad Andorra e Lussemburgo, che occupano rispettivamente il secondo e terzo posto.

Do you want to see as many Ferraris as possible? Go to Monaco! At the Monte Carlo Casino, the Port de Fontvieille or Le Rocher, you will probably see many of them. Last year, there were 2.86 new Ferraris registered for every 1000 inhabitants, the highest in the world. pic.twitter.com/eClYqIjhCh