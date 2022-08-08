На выставке будет представлено более сотни яхт, некоторые из которых – эксклюзивные мировые премьеры.

Monaco Yacht Show готовит свое торжественное мероприятие. 28 сентября эта культовая экспозиция, посвященная люксовому яхтингу, представит великолепные, уникальные и необыкновенные яхты. Чтобы «заморить червячка», только что опубликован первый список люксовых судов.

В конце сентября порт Эркюль примет более сотни суперъяхт. На сегодняшний день заявлено 32 яхты, построенные в 2022. Это мировые премьеры. Также будет представлено 10 парусных яхт, включая четыре новинки, и около пятидесяти тендеров.

За несколько дней до открытия экспозиции брокеры пополнят этот список суперъяхтами на продажу и на прокат.

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Monaco Yacht Show пройдет с 28 сентября по 1 октября. Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 18:30. В первый день она откроет свои двери только для прессы и для приглашенных.

Вы можете ознакомиться со списком заявленных суперъяхт и тендеров на официальном сайте экспозиции.

Дополнительная информация: MYS