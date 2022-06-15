Технологии, позволяющие уменьшить экологический след суперъяхт, в центре внимания Monaco Yacht Show 2022.

Мы знаем, что яхты загрязняют окружающую среду. Речь идет о дегазации, бензине, пластике, выброшенном в воду, а также об уничтожении водорослей посидония, которые служат питанием и убежищем для рыб. Углеродный след 300 крупнейших суперъяхт в мире даже больше, чем у некоторых небольших стран нашей планеты.

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На выставке Monaco Yacht Show 2022, которая пройдет с 28 сентября по 1 октября, будет представлен Sustainability Hub — витрина компаний, предлагающих существующие и инновационные экологические решения, а также новые стартапы, работающие над альтернативными экологическими проектами, адаптированными к яхтингу. Площадь стенда составит 200 м². Мероприятие, проходящее ежегодно в Монако, начало применять экологически ответственный подход с 2005 года, и Sustainability Hub входит в эту повестку. Цель? Повышение осведомленности об экологических проблемах в монакском и международном яхтенном сообществе.