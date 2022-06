La technologie pour réduire l’empreinte environnementale des superyachts, au cœur du Monaco Yacht Show 2022.

On le sait, les yachts polluent. On parle ici de dégazage, d’essence, du plastique jeté à l’eau mais aussi de la destruction de la plante posidonie, qui sert à nourrir et protéger les poissons. L’empreinte carbone des 300 plus gros superyachts serait même supérieure à celle de certains petits pays du globe.

Le Monaco Yacht Show 2022, du 28 septembre au 1er octobre, présentera Le Sustainability Hub comme un présentoir de sociétés proposant des solutions écologiques existantes et innovantes, mais aussi des nouvelles start-ups travaillant sur des projets alternatifs écologiques adaptés au yachting. L’exposition sera aménagée sur 200m².



L’évènement monégasque avait initiée une démarche éco-responsable depuis 2005 et le Sustainability Hub s’inscrit dans cette approche. L’objectif ? Sensibiliser la communauté monégasque et internationale du yachting sur la problématique environnementale.