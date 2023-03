Un adolescente si ribalta con l’auto davanti al Fairmont Hotel

Il 16enne era alla guida di un’auto senza patente.

È stata più la paura che i danni. Sabato 11 marzo, intorno alle 18, una Citroën AMI, elettrica e senza necessità di patente, ha preso il tornante vicino al Fairmont. Il veicolo però andava troppo veloce per la curva di Formula 1, considerata la più lenta del campionato del mondo.

Dopo lo stridio degli pneumatici, l’auto si è ribaltata ed è stata fortunatamente fermata dai cordoli del marciapiede, su cui si trovavano alcuni passanti.

La scena è stata filmata e condivisa in massa sui social. L’auto pare sia stata ripresa in diversi video, in cui la si vede sfrecciare per le strade di Monaco. A bordo del veicolo c’erano due persone: il conducente, di 16 anni, e un passeggero di 22 anni. Secondo la stampa locale, entrambi sono residenti in Francia.

I due sono stati soccorsi e portati al Centro Ospedaliero Principessa Grace, dove hanno riportato solo lievi contusioni.

Secondo Monaco-Matin, quattro vigili del fuoco sono riusciti a rimettere in piedi l’auto, mentre i vigili urbani dirigevano il traffico. Il quotidiano riporta anche che, secondo la Procura di Monaco, il conducente non aveva assunto alcol o droghe. L’auto è comunque sotto sequestro.