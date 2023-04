Betclic Elite : L’AS Monaco Basket domine l’Elan Béarnais 

Les Monégasques se sont imposés ce dimanche après-midi face à l’Elan Béarnais au Palais des Sports (94-72).

Dans le sillage de Yakuba Ouattara (19 points, 4 rebonds) et Elie Okobo (18 points, 9 passes), les hommes de Sasa Obradovic été menés à l’issue du premier quart-temps, avant de dérouler dans les trois autres, pour signer une 23e victoire en championnat cette saison.

La première place se rapproche

« Commencer une série de victoires, c’est toujours le but, a reconnu Elie Okobo après le match. On a presque verrouillé notre première place, on veut continuer à jouer pour avoir du rythme en play-off, où ça ne sera pas la même chose. Il faut prendre soin de son corps et être fort collectivement pour atteindre nos objectifs. »

Prochain rendez-vous pour la Roca Team, mercredi soir (20h) sur le parquet de la JDA Dijon.