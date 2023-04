Fabienne Trolard : « Il faudra des investissements massifs pour s’adapter à la sécheresse »

Géochimiste des sols et des eaux, Fabienne Trolard s’est exprimée sur Radio Monaco.

Cette année encore, la France – et en particulier le Sud-Est- fait face à une sécheresse sévère, marquée par des températures plus élevées que les normales de saison et très peu de pluie.

Quelles sont les conséquences pour les terres agricoles ? Quelles solutions peuvent et doivent être mises en place pour limiter les effets de cette sécheresse ?

Réponse sur Radio Monaco avec Fabienne Trolard, géochimiste des sols et des eaux, directrice de recherche au sein de l’institut national de la recherche agronomique et membre de l’académie d’agriculture de France.