Hugo Micallef toujours invaincu chez les professionnels

Le boxeur monégasque (25 ans, 6 victoires, 0 défaite) a remporté samedi soir à Chemnitz (Allemagne) son sixième combat chez les professionnels face à l’Italien Alessandro Fersula (30 ans, 9 victoires, 4 défaites).

Hugo Micallef encore fait parler sa supériorité. Invaincu depuis sa signature avec le célèbre promoteur Top Rank à l’été 2021, le super-léger monégasque a une nouvelle fois remporté le combat sur décision unanime des juges.

Face à un adversaire plus expérimenté que lui et aux qualités similaires, Hugo Micallef n’a pas montré le moindre signe de faiblesse et a logiquement eu les faveurs des juges à l’issue des huit rounds.

Un prochain combat imminent

« Pour son premier huit-rounds, Hugo a fait preuve de beaucoup de maîtrise et de puissance devant un adversaire aussi grand que lui, a confié son père, André Micallef. Malheureusement, des coups de tête et de coude l’ont ouvert à l’arcade et à la pommette. »

Une blessure qui pourrait retarder son prochain combat, qui devrait se dérouler dans quelques semaines.