Le Prince Albert II et la Princesse Charlène présents à Toulon pour fêter des gloires du RCT

Le couple princier s’est rendu au Zénith de Toulon mardi soir lors d’un gala réunissant 400 personnes autour de huit légendes du RC Toulon.

Marcel Baillette, Marcel Bodrero, Christian Carrere, André Herrero, Eric Champ, Jérôme Gallion, Joe Van Niekerk et Jonny Wilkinson ont fait leur entrée au Hall of Fame du rugby et se sont vus remettre un trophée personnel et une veste brodée « Hall of Fame », sous les yeux du Prince Albert II et de la Princesse Charlène.

Plus tard dans la soirée, la Princesse Charlène a participé aux enchères, avec son époux à ses côtés. Dimanche dernier, le Souverain et son épouse étaient déjà présent lors de la finale du Rolex Monte-Carlo Masters pour remettre le trophée à Andrey Rublev, vainqueur du tournoi.

Dimanche 16 avril, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont remis le trophée du Rolex Monte-Carlo Masters au vainqueur du tournoi Andrey Rublev qui a remporté son tout premier Masters 1000 à Monaco – © Photos : Éric Mathon / Palais Princier