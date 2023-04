Peace and Sport : Retour sur 10 ans de l’opération #WhiteCard

L’édition 2023 marquera les 10 ans de la Journée Internationale du sport au service du développement et de la paix. L’occasion de revenir en images sur les #WhiteCard les plus emblématiques de cette dernière décennie.

« Nous arrivons déjà à dix ans de mobilisation. C’est l’âge de la maturité, le début de l’adolescence, un moment charnière où nous devons réussir à faire prendre conscience définitivement aux gens et aux institutions que le sport est un superbe outil au service de la paix », nous a confié Jean-Jérôme Perrin-Mortier, Directeur Général de Peace and Sport, quelques jours avant ce jeudi 6 avril.

L’opération a déjà commencé dans certains pays

« L’objectif de cette journée est aussi de montrer les plus belles initiatives dans le monde. Cela a déjà commencé en Colombie, au Mexique ou encore en Inde. Nous avons hâte de voir le résultat », ajoute-t-il.

#WhiteCard 2023 : Comment y participer ?

Du Prince Albert II à Jöel Bouzou, en passant par Thomas Bach, Didier Drogba ou encore Siya Kolisi, de nombreux cartons blancs ont été fièrement brandis ces dernières années. Florilège de quelques-unes de ces initiatives.

Le Prince Albert II en compagnie, notamment, de Jöel Bouzou et Didier Drogba lors du lancement de la campagne 2018 en Colombie – © Peace and Sport

L’une des plus grandes #WhiteCard jamais déployées – © Peace and Sport

Didier Drogba se prend en selfie avec la #WhiteCard aux côtés de jeunes enfants – © Peace and Sport

Siya Kolisi et sa #WhiteCard lors de la cérémonie des Peace and Sport Awards en 2019 – © Peace and Sport

Blaise Matuidi aussi ne manque jamais une occasion de brandir sa #WhiteCard – © Peace and Sport

Le président du Comité international olympique en personne a participé à l’opération – © Peace and Sport

L’Association Terres en Mêlées ne manque jamais une occasion de soutenir les actions de Peace and Sport – © Terres en Mêlées

Les membres du Comité national olympique ukrainien avec leur #WhiteCard – © Peace and Sport/CNO Ukraine

Yohan Blake et sa #WhiteCard – © Peace and Sport

Laura Flessel s’est elle aussi mobilisée le 6 avril – © Peace and Sport

Christian Karembeu, une autre grande figure avec sa #WhiteCard – © Peace and Sport

Cette année, plusieurs initiatives symboliques ont été ou vont être menées dans cinq pays (Togo, États-Unis, Chypre, Monaco et Mexique) à l’occasion du 6 avril.

Le 31 mars dernier, Benjamin Boukpeti, premier médaillé olympique de l’histoire du Togo et Champion de la Paix, accompagné de Jean-Jérôme Perrin Mortier, s’est par exemple rendu au Togo pour assister à des Jeux de l’Amitié co-organisés par Peace and Sport et Terres en Mêlées.

Ce jeudi 6 avril, le Rallye Princesse Charlène rassemble 400 élèves de 3e pour les sensibiliser à la Journée Internationale du Sport au service du Développement et de la Paix. Plusieurs Champions de la Paix, dont Paula Radcliffe, Pernilla Wiberg, Marlene Harnois, Kevin Crovetto ou Pierre Frolla évoqueront leur parcours personnel et le pouvoir fédérateur du sport.