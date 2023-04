Les collégiens monégasques attendus pour la 10e édition du Rallye Princesse Charlène

Le Rallye Princesse Charlène se tiendra ce jeudi 6 avril à l’occasion de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, en présence de nombreux Champions de la Paix.

Près de 400 collégiens des classes de troisième de la Principauté s’apprêtent à prendre le départ de la course organisée en partenariat avec la Direction nationale de l’éducation, la Fondation Princesse Charlène, le comité anti-dopage monégasque et l’association des parents d’élèves.

Pour la troisième année consécutive, le gymnaste monégasque Kevin Crovetto sera présent pour encadrer la compétition, aux côtés de nombreux autres Champions de la Paix, à l’image de Paula Radcliffe, Pernilla Wiberg, Marlène Harnois et Pierre Frolla.

« L’objectif, au-delà de la course, est de transmettre les valeurs de paix à travers le sport à la jeune génération, nous a confié Kevin Crovetto, qui sera présent sur l’évènement pour la troisième fois. Les enfants représentent le monde de demain et sont plus ouverts d’esprit. »

Épreuves sportives et ateliers créatifs

Au programme, plusieurs épreuves rythmeront cette journée. Répartis en plusieurs équipes de quatre à cinq élèves, les jeunes sportifs partiront pour une boucle de 5km depuis le gymnase de l’Annonciade.

Des épreuves physiques se dérouleront également sur le site du Larvotto, en plus d’un atelier dessin sur le thème de la paix et du sport. Une conférence se tiendra également en présence des Champions de la Paix, qui feront part de leur expérience aux jeunes collégiens.

« Nous voulons leur faire véhiculer des messages, en leur apportant des exemples concrets de paix à travers le sport, à l’image des deux Corées réunifiées lors des Jeux Olympiques », a expliqué Kevin Crovetto. Une journée de sensibilisation, qui s’achèvera par une remise de récompense collective et une photo #WhiteCard.