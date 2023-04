The Ocean Race 2023 : Team Malizia remporte la 3e étape au Brésil

Le bateau emmenée par Boris Herrmann a franchi la ligne d’arrivée dans la nuit de samedi à dimanche, après 34 jours, 17 heures, 10 minutes et 28 secondes, pour boucler un parcours de 14 714 milles nautique.

C’est la plus longue étape dans l’histoire de ce tour du monde en équipage avec escale, qui reliait Le Cap (Afrique du Sud), à Itajaí (Brésil), en passant par les mers du sud.

The first reactions from #TeamMalizia 's @borisherrmann and Rosalin Kuiper after arriving first at Itajai 👇 #TheOceanRace pic.twitter.com/HdBzXfniZX

« Je n’arrive pas encore à réaliser que nous avons gagné cette étape, confiait le skipper allemand du Yacht Club de Monaco à son arrivée au ponton. Il nous faudra encore du temps pour prendre la mesure de ce que nous avons accompli, que le rêve devient réalité. C’est une victoire d’équipe, et je suis très fier de ce que nous avons accompli. »

L’équipage de Malizia a pris la tête de la course il y’a moins d’une semaine, en dépassant l’actuel leader du classement général Holcim-PRB de Kevin Escoffier aux abords du mythique Cap Horn.

🇩🇪 #TeamMalizia first boat at Itajai!

The German team skippered by @borisherrmann crossed the line at 05h 20m 28s UTC in an elapsed time of 34 days 17 hours 10 minutes and 28 seconds.#TheOceanRace pic.twitter.com/HPAAoWoV5G

