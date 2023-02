The Ocean Race 2023 : Malizia-Seaexplorer au pied du podium de la deuxième étape

Skippé par le Britannique Will Harris, Malizia-Seaexplorer est arrivé le 12 février au Cap à 15 heures, 16 minutes, 49 secondes (UTC) en quatrième position après 17 jours 21 heures 6 minutes et 49 secondes de navigation.

Cette deuxième étape de The Ocean Race 2023 a livré un magnifique suspense jusqu’au bout, avec une course serrée et spectaculaire.

The Ocean Race 2023 : Top départ pour Malizia-Seaexplorer (Yacht Club de Monaco)

Malizia-Seaexplorer de Boris Herrmann a pris la quatrième place au Cap, franchissant la ligne d’arrivée ce dimanche après-midi, seulement 2 heures et 6 minutes après Holcim-PRB, vainqueur de cette deuxième étape.

© Alec Smith / The Ocean Race

« Tout le monde s’est donné à fond dès le départ, mais le résultat est dû à un peu de chance. Au final, ce ne sont pas les 6500 milles de course qui ont compté, mais les 100 derniers milles, analysait Will Harris, skipper sur cette étape en l’absence de Boris Herrmann, blessé lors de la précédente.

Boris Herrmann de retour pour la 3e étape

Nous avons essayé une autre option, en visant la gloire plutôt que rien du tout, et finalement, cela n’a pas payé, malheureusement. »

Malgré sa quatrième place, l’équipage a montré le potentiel et la rapidité du bateau, en faisant également preuve de cohérence dans ses décisions stratégiques. La troisième étape devrait offrir des conditions mieux adaptées à leur monture.

The Ocean Race : Malizia-Seaexplorer et Boris Herrmann remportent l’In-Port Race d’Alicante

« Will, en prenant le rôle de skipper, a montré son talent de leader et a rendu l’équipe fière. L’esprit de l’équipe est incroyable, s’est félicité de son côté Boris Herrmann.

Ce n’est que la deuxième étape et le chemin est encore long jusqu’à la grande finale de Gênes. Nous avons beaucoup appris et nous reviendrons sur la troisième étape, encore plus forts. Je suis impatient d’être de retour à bord avec l’équipage pour la prochaine étape qui débutera le 26 février. »