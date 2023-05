Euroleague : L’AS Monaco Basket réalise l’exploit dans l’antre du Maccabi Tel Aviv

Les Monégasques ont récupéré l’avantage du terrain et mènent désormais 2-1 dans ces play-offs après leur victoire sur le parquet du Maccabi Tel Aviv mardi soir (78-83).

Le match : 78-83

Devant 11 000 fans survoltés en tribunes, les Roca Boys se sont montrés imperméables à la pression pour décrocher une victoire magistrale face au Maccabi Tel Aviv.

Devant du début à la fin, les hommes de Sasa Obradovic ont déroulé leur partition, dans le sillage de son trio magique : Mike James (21 points), Jordan Loyd (15 points) et Elie Okobo (12 points).

Euroleague : La belle réaction de l’AS Monaco Basket face au Maccabi Tel Aviv

Héroïques aux rebonds, Donatas Motiejunas (9 points, 6 rebonds), John Brown III (11 points, 5 rebonds) et surtout Donta Hall (8 rebonds) ont muselé le Maccabi Tel Aviv, notamment dans le dernier quart-temps.

L’AS Monaco Basket n’est désormais plus qu’à une victoire du tout premier Final Four de son histoire. Pour cela, il faudra s’imposer en Israël ce jeudi soir (20h05) ou lors d’un match 5 à Gaston-Médecin.

Le joueur : Un Mike James irréprochable

Flamboyant en début de match et auteur d’un festival lors des deux premiers quarts temps avec 18 points marqués, le meneur américain a inscrit 21 points au total, en plus de 4 passes décisives et 3 rebonds.

Mais au-delà de sa performance à la marque, c’est surtout dans l’implication défensive et dans l’impact que Mike James s’est comporté en leader, portant les siens jusqu’au succès.

Le chiffre : 3

Comme le nombre d’équipes qui se sont imposées dans le chaudron du Maccabi Tel Aviv cette saison. Le FC Barcelone, l’Étoile Rouge de Belgrade et donc l’AS Monaco Basket.

La décla’ : « Continuer avec ce caractère, ce mental »

Sasa Obradovic : « Nous avons été durs dans l’impact, à l’image de Mike (James) en défense. Nous n’étions pas prêts lors du Game 1, désormais nous le sommes. La cohésion que nous démontrons sur le parquet fait que nous méritons de mener 2-1. Il faut continuer avec ce caractère, ce mental, l’état d’esprit sera encore déterminant lors du Game 4. »

La série : 2-1

AS Monaco Basket/Maccabi Tel Aviv : 67-79

AS Monaco Basket/Maccabi Tel Aviv : 86-74

Maccabi Tel Aviv/AS Monaco Basket : 78-83

Maccabi Tel Aviv/AS Monaco Basket : jeudi 4 mai (20h05)

AS Monaco Basket/Maccabi Tel Aviv : mercredi 10 mai (horaire à déterminer)*

*Si l’AS Monaco Basket s’impose en Israël, les Monégasques seront qualifiés et le match 5 n’aura pas lieu.