On a testé pour vous : le spa éphémère Décorté aux Thermes marins

De nouveaux soins visages et corps, à découvrir absolument !

Depuis le 29 avril dernier, et jusqu’au 10 septembre prochain, le Japon s’invite en Principauté. C’est au cœur des Thermes marins que vous pourrez découvrir le tout nouveau pop-up spa, qui associe les Thermes à la marque nippone Décorté, du groupe Kosé.

Si Décorté est encore peu connue en Occident, en Asie en revanche, sa réputation n’est plus à faire. Ce n’est donc pas un hasard si les Thermes marins ont choisi de s’associer à la marque, afin de proposer toujours plus de nouveautés à leur clientèle.

Six soins pour le corps et le visage

Fondé en 1946, Kosé compte plus de trente marques et est à l’origine du tout premier sérum de beauté au monde. Ainsi, le groupe crée non seulement des produits cosmétiques de haute qualité, souvent issus du monde végétal, mais il propose également des soins traditionnels, qui apportent détente et bien-être au corps comme à l’esprit. Plus de 200 scientifiques travaillent pour le groupe, qui a déjà déposé plus de 800 brevets.

Aussi, le personnel des Thermes marins a été soigneusement formé pour vous proposer six différents soins, selon vos envies :

Visage : éclat du teint (60 minutes, 200 euros)

Visage : rajeunissant et revitalisant (90 minutes, 295 euros)

Corps : massage relaxant (60 minutes, 190 euros)

Corps : relaxant et purifiant du dos (60 minutes, 200 euros)

Corps : gommage (30 minutes, 95 euros)

Corps et visage : soin signature (90 minutes, 305 euros)

Les produits Décorté sont disponibles dans la boutique des Thermes – © Monte-Carlo SBM

Notre avis

Une fois n’est pas coutume : les Thermes marins savent décidément sélectionner leurs partenaires. Lorsque nous passons les portes de la cabine, lumière tamisée et musique relaxante sont au rendez-vous.

Notre masseuse, Camille, nous attend pour un massage dans les règles de l’art. Pour ce soin, elle utilise un savant mélange d’huiles végétales signées Décorté, au parfum floral léger et qui ont la délicatesse de ne pas laisser de film gras sur la peau.

Mais, surtout, elle nous propose un massage inspiré des techniques japonaise, qui allie serviette chaude, pressions et mouvements légers pour décontracter complètement tout le corps. Bras, jambes, ventre, dos, nuque, sommet du crâne… aucune zone n’est oubliée et les 60 minutes passent bien vite, tant l’on voudrait prolonger le moment.

Une fois le soin terminé, nous vous conseillons vivement de profiter du spa des Thermes et de déjeuner à l’Hirondelle avec sa terrasse ensoleillée et ses plats aussi gourmands que légers. Un véritable moment de détente et de bien-être à offrir… ou à s’offrir !

