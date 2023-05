Rémi Camus va parcourir 180 km à la nage pour rejoindre la Principauté !

L’aventurier-explorateur, qui s’apprête à réaliser une traversée de 180 km entre Calvi et Monaco, était l’invité de Radio Monaco.

Soutenu par la Fondation Prince Albert II et l’Institut Océanographique de Monaco pour cette expédition afin de sensibiliser à la protection des océans, Rémi Camus prendra le départ de cette traversée à la nage entre le 6 et le 8 juin depuis Calvi, pour une arrivée en Principauté 8 à 15 jours plus tard.

« Suite à mes nombreuses expéditions, j’ai pu constater l’urgence climatique dans laquelle nous sommes. L’objectif premier est environnemental, afin de sensibiliser un public très large, mais aussi scientifique, en collaboration avec le CHU de Grenoble, afin de comprendre le stress généré dans les environnements hostiles comme la mer. »