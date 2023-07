3ème Meeting International des Fiat 500 : une soixantaine de voiturettes sur le Port Hercule

Modèles classiques, très anciens ou plus récents, colorés ou sobres... Le Meeting a attiré de nombreuses Fiat 500 pour la troisième année consécutive. © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Dimanche dernier, les amateurs du modèle italien étaient aux anges en Principauté.

De la Fiat de course à celles plus mondaines, le meeting a, une nouvelle fois, réussi à réunir passionnés et curieux autour d’un modèle mythique. Selon nos confrères de Monaco-Matin, le Club Fiat 500 Monte-Carlo, organisateur du rassemblement, n’aurait pas eu d’autre choix que de refuser des propriétaires souhaitant participer à l’événement, faute de place sur le Quai Antoine Ier.

Un air de dolce vita flottait sur le Port Hercule. © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Une troisième édition d’un meeting au succès grandissant. Cette année encore, les Fiat 500 n’étaient pas seulement monégasques, l’événement étant ouvert aux propriétaires du monde entier. Il faut dire que la petite voiture crée en 1936 a rapidement charmé les italiens puis au-delà des frontières du pays.

Des propriétaires du monde entier ont participé au rassemblement sur le Port Hercule. © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Colorées ou plus sobres, les voiturettes italiennes ont fait planer un parfum de dolce Vita en Principauté. La passion autour de la Fiat 500 a de beaux jours devant elle. À l’année prochaine !