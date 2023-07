« Les Jardins du Cap », l’extraordinaire soin signature du Dr Burgener Switzerland au spa du Grand-Hôtel du Cap Ferrat

La marque Dr Burgener Switzerland s’est associée au Grand-Hôtel du Cap Ferrat, Four Seasons Hôtel, pour proposer un soin visage unique, à base de produits locaux et naturels.

« Docteur Burgener, vous êtes là ! Vous m’avez manqué ! » Dans le sublime spa du Grand-Hôtel du Cap Ferrat, du groupe de luxe Four Seasons, le visage d’une cliente s’illumine à la vue du Dr Pauline Burgener. Et pour cause : avec beaucoup de bienveillance et son grand sourire, cette dernière propose une approche personnalisée et un suivi régulier à ceux et celles qui viennent la consulter, dans le but de retrouver une peau éclatante.

Née au Liban, et après avoir passé une partie de sa vie au Brésil, c’est en Suisse que le Docteur Burgener s’est formée, en devenant doctorante puis postdoctorante en biologie moléculaire. « Je suis une scientifique », souligne-t-elle. Et ce sont justement toutes ces connaissances qui lui ont permis, le jour où elle a repris la clinique de chirurgie plastique suisse de son beau-père en 1995, de développer sa marque de produits cosmétiques de pointe : Dr Burgener Switzerland.

Le Docteur Pauline Burgener – DR

« On n’a pas besoin d’avoir des milliers de produits, détaille-t-elle. Nous en avons une quarantaine en tout. L’important, c’est de traiter l’hydratation et le microbiome. Surtout depuis le covid. Avec les masques, nous avons changé les bactéries naturellement présentes sur notre peau. Il faut tout rééquilibrer. Le microbiome, c’est la première défense de notre peau. Il faut donc l’hydrater sans la charger. »

La science au service de la peau

Voilà pourquoi le Docteur Burgener procède à des analyses poussées de la peau des personnes qu’elle reçoit en consultation. L’objectif : leur proposer des produits sur mesure, entièrement adaptés à leurs besoins. Et pour cela, elle utilise deux types de ressources : les ingrédients naturels et les nouvelles technologies.

« Nous utilisons beaucoup de produits locaux, comme l’eau des glaciers, ou l’epilobium, une fleur des Alpes suisses. Nous utilisons de l’eau de rose, de géranium, de lavande… Et en même temps, nous avons recours aux nouvelles technologies, comme les ultrasons. (…) Nos produits stimulent la régénération cellulaire et la synthèse du collagène, ils restaurent le volume de la peau et réduisent les rides, les taches et la pigmentation. Ce qui fait la différence entre nous et les autres marques, c’est qu’il y a un docteur derrière », précise le Dr Burgener.

Cette dernière ajoute d’ailleurs qu’elle ne parle pas tant d’« anti-âge » que de « ralentissement du vieillissement. » « Vieillir, c’est naturel. Mais on peut atténuer les effets. De toute manière, 30% du vieillissement de la peau est génétique, les 70% restants sont liés au mode de vie », rappelle-t-elle.

Saint-Jean-Cap-Ferrat, le trésor de la côte

Un soin signature « Les Jardins du Cap »

Une philosophie qui a séduit de nombreux spas réputés à travers le monde, à l’instar de celui du prestigieux Grand-Hôtel du Cap Ferrat, qui accueille, dans un cadre idyllique, tant les clients de l’hôtel que ceux venus de l’extérieur. Cet écrin, avec eaux fruitées et petites collations saines à disposition, comporte une piscine intérieure, un jacuzzi, un sauna, un hammam, une fontaine à glace et une douche sensorielle.

La piscine chauffée du spa permet notamment de nager à contre-courant – © Grand-Hôtel du Cap Ferrat, Four Seasons Hôtel

Mais la détente s’étend hors des murs. Les jardins du spa, où il est possible de recevoir un massage ou de s’adonner à une séance de fitness face à la mer, contiennent aussi un jardin d’herbes aromatiques. De quoi inspirer le Docteur Burgener pour créer le soin visage signature « Les Jardins du Cap ».

Pétales de roses pourpres cultivées sur place, perles de citron de Menton et extraits de miel et de lavande se mêlent à différents actifs, tels que les acides hyaluroniques. A ces produits frais et détoxifiants, s’ajoutent des machines à ultrasons pour purifier et régénérer la peau en profondeur, avec douceur.

Dans une cabine à l’ambiance feutrée et à la musique relaxante, nous sommes accueillis ce jour-là par la souriante Elisa, qui fait partie de l’équipe du spa. Et nous voilà partis pour une heure et demi de relaxation totale, où les senteurs délicates des produits, couplées aux massages faciaux, nous font passer un très agréable moment, un peu hors du temps. Les équipements utilisés pour les ultrasons sont doux, indolores et n’émettent que quelques sons discrets.

Les cabines du spa invitent à la détente la plus totale – © Grand-Hôtel du Cap Ferrat, Four Seasons Hôtel

Une fois le soin terminé, l’effet est indéniable : le teint est tout simplement éclatant et les imperfections naturelles sont atténuées. La boutique du spa propose par ailleurs des produits de la marque Dr Burgener Switzerland, pour continuer les soins à la maison. Et pour prolonger cet instant magique, n’hésitez pas à visiter les magnifiques jardins de l’hôtel et à vous offrir un déjeuner léger, sain et gourmand à La Véranda, le restaurant du Grand-Hôtel.

Infos pratiques :