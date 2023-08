550 000 euros récoltés lors du gala du Centre Médical Sheba

L’événement a eu lieu jeudi 3 août dernier à l’hôtel Hermitage.



160 personnalités du monde entier comme l’architecte d’intérieur Carlo Rampazzi ou Patricia Cressot, la responsable de Monaco Women in Finance, se sont réunies et ont fait don de plus de 550 000 euros au gala du Sheba Medical Center. Ce centre médical situé dans la ville israélienne de Ramat Gan, accueille plus de deux millions de patients chaque année dont une grande part de réfugiés. L’argent récolté lors de cette soirée placée sous le haut patronage du Prince Albert II, permettra la prise en charge de nombreux enfants malades et de soigner les rescapés d’Ukraine.

Les dons ont été effectués à travers une vente aux enchères qui proposait notamment des voyages de rêve, mais aussi des « expériences » telles qu’une visite de ballet exclusive avec Maria Baranova, un séjour au Bayerischer Hof à Munich, ou encore une cave à cigares et des billets pour la légendaire soirée cigare au Kitzbühel Country Club lors de la course Hahenkamm de Daniel Marshall, où Arnold Schwarzenegger est l’un des invités réguliers.

Comme l’indique un communiqué de presse de cet « hôpital de la paix », le Sheba Medical Center est « le plus grand centre médical d’Israël et de tout le Moyen-Orient ». Aussi grand que la moitié de la Principauté, il « traite les patients sans distinction de nationalité, de couleur de peau et de religion. » Dorit et Marc Assaraf et les docteurs Yana et Karl Hauptmann étaient les parrains de la soirée animée par le présentateur, mannequin et influenceur médical Dany Michalski, lequel a pu compter sur la chanteuse israélienne Riki Ben-Ari pour faire le show.