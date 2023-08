Contre les surcoûts d’internet à l’étranger, easySim.global lance des cartes eSIM pas chères, utilisables dans le monde entier

Ces cartes prépayées et dématérialisées vous permettent de voyager sans exploser votre forfait.

Du nouveau dans la famille easy. Le groupe fondé par le milliardaire et résident monégasque Sir Stelios Haji-Ioannou vient d’annoncer que la branche easySim.global lance son nouveau service de données en itinérance, dans plus de 150 pays. L’objectif : proposer aux personnes qui utilisent leur smartphone à l’étranger de faire des économies plus qu’intéressantes.

Et pour cause : selon votre opérateur et votre contrat, l’utilisation de votre smartphone lorsque vous voyagez peut vous coûter très cher. Un seul coup d’œil à vos emails peut, en quelques minutes, faire gonfler la facture, selon l’endroit où vous vous trouvez.

Pour répondre à cette problématique, la branche easySim.global propose désormais une carte eSIM prépayée. Cette carte dématérialisée garantit aux voyageurs une connexion internet stable pour smartphones et tablettes dans le monde entier, le tout à des prix fixes et très avantageux.

Dans la mesure où ces cartes sont dématérialisées, et donc non physiques, vous n’avez pas besoin de retirer votre carte principale de votre téléphone. Pas besoin non plus de télécharger une quelconque application : il vous suffit en effet de vous rendre sur le site internet easySim.global, de choisir le pays où vous comptez aller et d’utiliser le QR Code reçu par email pour activer la carte. Vous devrez également sélectionner le nombre de données et le temps d’utilisation dont vous aurez besoin, pour bénéficier de l’offre la plus intéressante possible.

A noter que ces eSIMs sont compatibles avec la majorité des téléphones Apple ou Android (connectés à la 4G ou à la 5G). Le service client est d’ailleurs disponible 24h/24, 7j/7 sur le site internet officiel d’easySim.