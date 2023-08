easySim.global lancia schede eSIM economiche da utilizzare in tutto il mondo. Un modo per combattere i sovrapprezzi di Internet all’estero

Con queste carte prepagate e virtuali potrete viaggiare senza spendere una fortuna.

Novità nella famiglia easy. Il gruppo fondato dal miliardario e residente monegasco Sir Stelios Haji-Ioannou ha appena annunciato che la filiale easySim.global sta lanciando il suo nuovo servizio di roaming dati in oltre 150 Paesi. L’obiettivo è quello di offrire a chi utilizza il proprio smartphone all’estero la possibilità di ottenere un risparmio davvero interessante.

A seconda dell’operatore e del contratto, infatti, utilizzare lo smartphone in viaggio può essere decisamente costoso. In base a dove ci si trova, anche un’occhiata veloce alle email può far lievitare la spesa.

Per ovviare a questo problema, la filiale easySim.global offre ora una carta eSIM prepagata. Questa carta virtuale garantisce ai viaggiatori una connessione internet stabile per smartphone e tablet in qualsiasi parte del mondo, il tutto a prezzi fissi molto interessanti.

L’esordio, la famiglia, la Fondazione… Sir Stelios si racconta in un’interessante intervista

Dato che le carte sono virtuali, e quindi non fisiche, non è necessario rimuovere la sim principale dal telefono. Non dovete neanche scaricare un’app: basta visitare il sito web easySim.global, scegliere il Paese che si desidera visitare e utilizzare il codice QR ricevuto via e-mail per attivare la carta. Per ottenere la migliore offerta possibile, dovrete anche selezionare la quantità di dati e il tempo di utilizzo desiderato.

Inoltre, queste eSIM sono compatibili con la maggior parte dei telefoni Apple o Android (connessi a 4G o 5G). Il servizio clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sul sito ufficiale di easySim.