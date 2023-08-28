В борьбе с доплатами за пользование интернетом за рубежом easySim.global запускает недорогие eSIM-карты, работающие во всем мире

Эти предварительно оплаченные электронные карты позволят путешествовать, не превышая стоимость вашего абонемента.

В семействе easy – пополнение. Концерн, основанный миллиардером и монакским резидентом сэром Стелиосом Хаджи-Иоанну, сообщил, что его марка easySim.global открывает новый сервис роуминга в 150 странах. Его цель – позволить пользователям смартфона за рубежом существенно сэкономить средства.

И не зря: в зависимости от вашего оператора сотовой связи и вашего абонемента пользование смартфоном в путешествии может обойтись очень дорого. Обычный просмотр электронной почты за несколько минут может раздуть ваш счет в зависимости от места, где вы находитесь.

Чтобы справиться с этой проблемой, easySim.global теперь предлагает предварительно оплаченные электронные SIM-карты. Карта дает путешественникам стабильную связь с интернет для смартфонов и планшетов по всему миру по фиксированным и очень выгодным тарифам.

О дебютах в бизнесе, о семье и о своем фонде сэр Стелиос рассказал в подробном интервью

Поскольку карты – электронные, т.е. не физические, вам не надо вынимать свою основную карту из телефона. Также нет необходимости устанавливать какое-либо мобильное приложение: чтобы активировать карту, достаточно зайти на сайт easySim.global, выбрать страну, в которую вы направляетесь, и использовать QR-код, полученный по электронной почте. Чтобы воспользоваться наиболее интересным предложением, вам также следует выбрать необходимый объем данных и время пользования.

Электронные карты совместимы с большинством телефонов Apple и Android, поддерживающих протоколы 4G или 5G. Отдел по обслуживанию клиентов работает 24/7 на официальном сайте easySim.