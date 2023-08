Grimaldi Forum : Découvrez « Duel Reality », l’histoire de Roméo et Juliette, mais dans les airs

Le show sera assuré par la compagnie de cirque contemporain « Les 7 doigts de la main. »

C’est un nouveau spectacle à ne pas manquer au Grimaldi Forum. Après Bohemia et Delirious, l’agence d’événementiel monégasque 8 Stars Monaco présente Duel Reality, un show unique réalisé par la compagnie canadienne de cirque contemporain « Les 7 doigts de la main. »

Placé sous le haut patronage du Prince Albert II, ce spectacle mis en scène par Shana Carroll s’attaque à la célèbre pièce de Shakespeare : Roméo et Juliette. Mais ici, l’approche s’annonce beaucoup plus moderne, dynamique et… aérienne ! Deux équipes concurrentes enchaîneront les acrobaties dans le seul but de sortir victorieuses.

West Side Story, bientôt au Grimaldi Forum

De plus, l’agence 8 Stars Monaco a décidé de commémorer le centenaire de la naissance du Prince Rainier III en faisant don d’une partie des bénéfices au Préventorium Rainier III de Madagascar. Une action menée en partenariat avec la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, engagée pour l’édition 2023 de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant. Une partie des recettes obtenues grâce au forfait VIP (voir ci-dessous) sera reversée directement pour cette Journée Internationale des Droits de l’Enfant.

« Le spectacle de cette année apporte une touche fraîche à une histoire classique, présentant une manière passionnante et innovante de raconter une histoire à travers l’acrobatie, le drame et l’amour. Nous sommes impatients de partager cette expérience avec les Monégasques, les résidents et les visiteurs, tout en soutenant une noble cause grâce à notre partenariat avec la Journée Internationale des Droits de l’Enfant », a déclaré Nicolas Jelmoni, directeur artistique de 8 Stars Monaco.

Infos pratiques :