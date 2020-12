C’est une grande première. Du 8 au 10 janvier, le cabaret de cirque contemporain investit l’esplanade du Grimaldi Forum pour cinq représentations combinant acrobaties, danse, comédie théâtre, chant et musique live.

Déjà plébiscité par le public londonien lors de sa création en 2018 par The Black Cat Cabaret, Bohémia revient cette fois-ci en co-production avec la société 8 Stars Monaco dans une version inédite. Sous une authentique Spiegeltent faite de bois et de tissus, entre alcôves privatives et rangées ininterrompues de grands miroirs, plongez dans l’atmosphère unique d’un cabaret intimiste.

>> À LIRE AUSSI : Les Ballets de Monte-Carlo font leur grand retour

Nicolas Jelmoni à la direction artistique

Avec sa troupe de bohèmes et artistes de calibre, Miss Frisky, votre maîtresse de Cérémonie, vous fera vivre une soirée virevoltante et enflammée grâce à son humour, sa voix, ses costumes déjantés et sa sincérité. Retrouvez quatre musiciens et sept artistes de haut niveau parmi lesquels Nicolas Jelmoni, organisateur de l’événement et directeur artistique de la société 8 Stars Monaco. Déjà connu du grand public pour ses collaboration au sein de la troupe du Cirque du Soleil et Enfant du Pays, il avait été récompensé, avec sa partenaire Charlotte, d’un Clown de Bronze à Monaco ainsi que d’un Golden Buzzer.

*Soirée d’ouverture le 8 janvier à 20h et les 9 et 10 janvier, à 17h30 et 20h.