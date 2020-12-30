











Большая премьера! С 8 по 10 января современное цирковое кабаре Bohémia представит пять спектаклей на эспланаде Гримальди Форума. Представления сочетают в себе акробатику, танец, комедийный театр, вокал и живую музыку.

Bohémia уже получила признание лондонской публики после премьеры вместе с The Black Cat Cabaret в 2018 году. В этот раз Bohémia возвращается с оригинальной версией кабаре, произведенного вместе с компанией «8 Stars Monaco». Аутентичное пространство из дерева и ткани, непрерывные ряды зеркал… Окунитесь в неповторимую атмосферу кабаре.

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Николя Желмони в качестве художественного руководителя

Артисты погрузят зрителей в атмосферу юмора, сильных голосов, сумасшедших костюмов и буквально огненного вечера. Четыре музыканта и семь ведущих артистов, включая Николя Желмони (Nicolas Jelmoni), организатора мероприятия и художественного директора «8 Stars Monaco». Николя Желмони известен широкой публике после сотрудничества с труппой Cirque du Soleil и Enfant du Pays — он был награжден «Бронзовым клоуном Монако».

Представления состоятся 8 января в 20:00, а также 9 и 10 января в 17:30 и 20:00.