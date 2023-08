La délégation monégasque brille lors du Festival olympique de la jeunesse européenne

Plus grand événement mulisports pour les jeunes de 14 à 18 ans, le Festival olympique de la jeunesse européenne s’est déroulé à Maribor, en Slovénie.

Plus de 2500 athlètes étaient réunis, dont cinq athlètes monégasques. Le cycliste Andrea Cracchiolo (15’32’’15 sur le contre la montre et 1h48’57’’ sur la course en ligne), les nageurs Esteban Faure (4’35’’80 sur 400m nage libre et 17’49’’41 sur 1500m nage libre) et Lorenzo Banti (26’’71 sur 50m nage libre et 59’’51 sur 100m nage libre) et les athlètes Emma Bottin (13’’87 sur le 100m) et Téo Bottin (11’’83 sur 100m), qui a signé son meilleur temps.

Une opportunité unique de découvrir l’esprit olympique

« Cet événement constitue une opportunité de découvrir la dimension du sport olympique dans un esprit de fair-play. Tout au long de la semaine de compétition, il convient de souligner l’exemplarité non seulement sportive mais aussi autour de valeurs fortes, avec une éducation et une occasion de rencontres, a souligné Yvette Lambin Berti, secrétaire général du Comité olympique monégasque. Je souhaite à nos jeunes sportifs de conserver ce bel élan lors de leurs prochaines échéances. »

Les athlètes de l’AS Monaco Omnisports récompensés

Pour les jeunes athlètes, le Festival olympique de la jeunesse européenne (FOJE) est l’occasion de toucher du doigt une partie de leurs rêves. L’évènement se décline en été et en hiver, comme les Jeux olympiques. Avec une tradition reposant sur plus de 30 ans, cette compétition est le plus grand événement multisports pour les jeunes, âgés de 14 à 18 ans. Maribor a ainsi accueilli plus de 2500 athlètes venant de 48 pays pour concourir dans onze disciplines.