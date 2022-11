L’AS Monaco Omnisports a mis à l’honneur ses athlètes mardi soir à l’occasion de la traditionnelle soirée des remises de prix de l’AS Monaco à l’Auditorium Rainier III.

L’AS Monaco Omnisports est une grande famille, composée de plus d’une vingtaine de sections et de nombreux athlètes, qui brillent chaque année sur la scène nationale et internationale.

Pour les récompenser, l’association a remis des titres individuels et collectifs. À commencer par Amanda Lowe, qui a remporté le prix d’athlète féminine de l’année.

Amanda Lowe et Téo Andant à l’honneur

« C’est un grand honneur et une grande fierté, a déclaré la spécialiste de pentathlon pour Monaco Info. Mais je ne suis pas arrivée à ce niveau toute seule. Tout le staff, l’équipe médicale, les entraîneurs et l’ASM Athlétisme m’ont énormément aidé cette année. Je suis fière de leur dédier ce titre. »

Téo Andant, vice-champion de France Élite du 400 m et médaillé de bronze en relais aux championnats d’Europe, a lui remporté le prix d’athlète masculin de l’année, alors que Loïc Noudogbessi, champion du monde U18 de basket 3×3, a également été récompensé.