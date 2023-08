Les cheerleaders de Monaco vont participer aux championnats du monde

En avril 2024, le club de la Principauté ira à Orlando pour défendre ses couleurs dans la catégorie Freestyles Pom.

C’est une première pour ce club créé en 2011 par deux amis, venues implanter un sport émergent populaire sur le sol monégasque. En français, cheerleaders et cheerleading se traduisent par pop-pom girls et pourtant, nous sommes bien loin des films américains où les participants encouragent leurs équipes avec de jolis slogans. Le cheerleading à Monaco et dans le monde, c’est une activité sportive intense, liant gymnastique, danse et performances acrobatiques.

L’équipe Goldens Stars du club de cheerleading de Monaco. © Monaco All Stars

Cette année, les cheerleaders monégasques ont marqué les esprits. À l’Open International de Lyon organisé par Spirit Academy CheerDance, le groupe des Golden Stars s’est classé deuxième en Freestyle POM offrant un ticket d’entrée aux championnats du monde dans cette catégorie pour le club de Monaco, dont le nom a changé en 2019 de Dolls Stars Monaco à Monaco All Stars, pour attirer un public plus mixte.

Dans le monde du cheerleading, le Freestyle POM est un genre très prisé, notamment aux États-Unis. demande énormément de souplesse et combine une danse avec des pompons à plusieurs éléments techniques similaires à ce que l’on pourrait apercevoir en danse classique : des sauts, des battements de jambes et de bras.

Les douze membres des Goldens Stars s’entraînent en préparation de 2024. Rendez-vous du 26 au 29 avril à Orlando !