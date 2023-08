Plus que quelques jours pour profiter de cette exposition à Monaco

Olivier Jude et Sylvie Laurent ont parcouru les mers et océans du monde entier pour e. photographier les habitants. © Olivier Jude / Sylvie Laurent

La Galerie des Pêcheurs accueille 28 photographies sous-marines jusqu’au 31 août prochain.

L’exposition Planète Mer rassemble des clichés pris entre l’été 2020 et l’été 2022. Des Açores à l’océan Indien, en passant par la Mer Méditerranée ou la Mer Rouge, ces photos sans retouches ont pour objectif de transmettre un message : « Ce sont des images qui sont là pour vanter la préservation de l’environnement (…) On peut montrer que le patrimoine marin est très riche », a témoigné sur Monaco info le photographe Olivier Jude dont les clichés sont le coeur de l’exposition qu’il a créé et imaginé avec Sylvie Laurent.

Les 28 clichés de l’exposition ont été capturés de la Mer Méditerranée à l’océan Indien, en passant par la Mer Rouge. © Olivier Jude et Sylvie Laurent

Depuis 2009, tous deux réalisent des clichés sous-marins dans les eaux du monde entier. Olivier Jude et Sylvie Laurent ont exposé de nombreuses fois en Europe et remporté plusieurs prix au cours des derniers championnats internationaux de photographies sous-marine. Le binôme est également lié à Monaco, étant membre de la Fédération Monégasque des Activités Aquatiques.

Infos pratiques