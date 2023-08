Pétanque : Tout savoir avant la deuxième édition du Challenge Princesse Gabriella

La seconde édition de la compétition de pétanque 100% féminine se tiendra le week-end du 2-3 septembre au boulodrome Rainier III de l’espace Saint-Antoine.

Après le succès de la première édition, remportée par l’équipe de France de Nelly Peyré et Céline Lebossé, le Challenge Princesse Gabriella s’apprête à faire son grand retour, avec pas moins de 76 doublettes attendues.

Au total, ce sont neuf équipes monégasques et plusieurs nations européennes qui seront présentes sur les pistes du boulodrome Rainier III.

Nelly Peyré et l’équipe de France favoris

Lauréate l’année dernière, Nelly Peyré sera de nouveau de la partie cette année, aux côtés cette fois d’Audrey Bandiera. Une doublette qui partira favorite sur la ligne de départ, avec l’autre équipe de France (Aurélie Bories et Alexia Pinto) et l’équipe d’Espagne, championne du monde de doublette en titre.

Côté monégasque, les championnes d’Europe en titre Laura Vierjon et Myriam Chambeiron tenteront de porter haut les couleurs du club, tout comme la doublette Chloé Pérez et Caroline Godard ou la paire Cyrielle Thivoz et Chloé Albecq.

L’accès au boulodrome Rainier III pour assister aux rencontres est gratuit. Le concours débutera par la phase de groupes le samedi à 9h30. Le dimanche, la journée de compétition débutera à 10h.