Apportez vos anciennes baskets à Décathlon pour aider les plus démunis

Un conteneur en bois est prévu à cet effet à l’entrée de l’enseigne.

Depuis le 23 septembre et jusqu’au 14 octobre, une collecte de baskets est organisée au profit de Semeurs d’Espoir Monaco. Depuis cinq ans, l’association vient en aide à toutes les personnes en situation de précarité dans le secteur de Nice et de Menton, en passant par Roquebrune-Cap-Martin, Cap d’Ail ou la Turbie.

« Nous organisons des maraudes deux fois par mois, à l’aide de nos deux camions et nous remarquons que globalement, il y a beaucoup plus de personnes dans le besoin qu’il y a un an ou deux. Nous avons plus de 100 personnes à servir. c’est une catastrophe », se désole Jean-Pierre Debernardi, l’un des bénévoles.

Déjà une vingtaine de paires

C’est pourquoi la mobilisation est nécessaire, et pour faire un geste, c’est simple. Faites le tri chez vous, et déposez les baskets ou chaussures confortables devant le magasin Décathlon dans le quartier de Fontvieille. Elles permettront de chausser les moins chanceux de la Côte d’Azur. « Les équipes de Décathlon ont été très réactives, ce qui a permis de monter le projet en seulement une semaine, et ça marche bien. À ce jour, nous pensons avoir récolté une bonne vingtaine de paires », poursuit-il.

Et l’association n’en est pas à sa première collecte. Elle était par exemple présente en juin dernier pour récupérer du matériel informatique et des téléphones portables pour les plus démunis à l’occasion du Munegu Repair Cafe. Vous avez également dû croiser des bénévoles en rouge dans le hall du centre commercial Carrefour, car l’organisation y planifie régulièrement des collectes alimentaires.