Covid-19 – variant Eris : le Gouvernement Princier appelle à la vigilance 

Une recrudescence des cas de covid-19 a été enregistrée en Principauté et dans la région voisine due à l’émergence d’un nouveau variant EG.5 dit « Eris », qui est une sous-lignée du variant Omicron.

A l’approche de la rentrée scolaire, le Conseiller-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé tient à rappeler que « Le virus de la covid-19 circule toujours. Toutefois, à ce jour, la situation ne nécessite pas d’imposer de mesures contraignantes eu égard aux symptômes mineurs provoqués par la dernière souche du virus en circulation et de l’absence d’incidence sur le Centre Hospitalier Princesse Grace. Nous devons cependant faire preuve de la plus grande vigilance en poursuivant les gestes de bon sens comme le port du masque en présence de symptômes et la vaccination à jour de rappel notamment pour les personnes à risques de formes graves et les personnes âgées de plus de 60 ans ».

Christophe Robino a également rappelé que « si aucune éviction n’est imposée en cas de test positif, il est recommandé, en cas de symptômes persistants, de consulter son médecin traitant qui a toute latitude pour prescrire des arrêts de travail si des situations individuelles le nécessitent ».

Comment travailler au Centre Hospitalier Princesse Grace ?

Un nouveau vaccin, adapté à cette nouvelle souche en circulation, « est en cours de validation par les autorités sanitaires internationales avec pour objectif une administration avant la période hivernale », précise le Gouvernement.

Pour mémoire, en Principauté, les rendez-vous de vaccination s’obtiennent très rapidement en contactant le centre monégasque de dépistage au (+377) 97.98.83.02.