Новый штамм «Эрис» коронавируса COVID-19: Княжеское правительство призывает к бдительности

Зафиксирован новый всплеск случаев COVID-19 в Княжестве и соседнем регионе © (Иллюстрация 2021 года) Управление по связям с общественностью

В Княжестве и прилегающем регионе был зафиксирован всплеск случаев COVID-19 из-за появления нового штамма EG.5, известного как «Эрис», который является подвариантом «Омикрона».

В преддверии начала учебного года советник правительства и министр по вопросам социальной политики и здравоохранения Кристоф Робино (Christophe Robino) напоминает, что «вирус COVID-19 всё ещё активен. Тем не менее, текущая ситуация не требует введения жестких мер, учитывая слабые симптомы, вызываемые последней мутацией вируса, а также отсутствие наплыва пациентов в Госпиталь Княгини Грейс. Мы должны сохранять бдительность, придерживаясь основных мер предосторожности: носить маски при наличии симптомов и проводить своевременную вакцинацию, особенно пациентов из группы риска и людей старше 60 лет».

Кристоф Робино также подчеркнул: «При положительном тесте на COVID-19 изоляция не обязательна. Однако при устойчивых симптомах рекомендуется консультация у лечащего врача, который вправе назначить больничный, если обстоятельства того требуют».

Госпиталь Княгини Грейс «намного увеличил эффективность» после кризиса в области здравоохранения

Правительство информирует, что новая вакцина, адаптированная к этому варианту вируса, «находится на стадии одобрения международными органами здравоохранения и планируется к введению перед зимним периодом».

Напомним, что в Княжестве можно быстро записаться на вакцинацию, связавшись с монегасским центром диагностики по телефону (+377) 97.98.83.02.