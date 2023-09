Covid-19 Variante Eris: il Governo invita alla prudenza

Nel Principato e nelle regioni limitrofe è stata registrata un’impennata dei casi di covid-19 a causa dell’emergere di una nuova variante. EG.5, nota come “Eris”, è una subvariante di Omicron.

Con l’arrivo del nuovo anno scolastico, il Ministro degli Affari Sociali e della Salute ricorda che “il virus covid-19 è ancora in circolazione. Tuttavia, al momento la situazione non richiede l’imposizione di restrizioni, visti i sintomi lievi causati dall’ultimo ceppo del virus in circolazione e l’assenza di un qualsiasi impatto sul Centro Ospedaliero Principessa Grace. Tuttavia, dobbiamo rimanere estremamente vigili, continuando a seguire il buon senso, come indossare una mascherina in presenza di sintomi ed effettuare le vaccinazioni di richiamo, in particolare per le persone a rischio di forme gravi del virus e per gli over 60”.

Christophe Robino ha inoltre sottolineato che “sebbene non ci sia l’obbligo di alcuna quarantena in caso di test positivo, si raccomanda ai pazienti che presentano sintomi persistenti di consultare il proprio medico di base, che, se la situazione individuale lo richiede, può prescrivere un periodo di malattia in modo da assentarsi dal lavoro”.

Donazioni del sangue: Monaco ha bisogno di voi

Un nuovo vaccino, riadattato a questo nuovo ceppo in circolazione, “è attualmente in fase di validazione da parte delle autorità sanitarie internazionali, con l’obiettivo di essere somministrato prima del periodo invernale”, afferma il Governo.

Ricordiamo che nel Principato è possibile prendere appuntamento per la vaccinazione semplicemente contattando il centro di screening monegasco al numero (+377) 97.98.83.02.