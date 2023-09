Grâce à ces entrepreneurs de MonacoTech, les touristes et les entreprises peuvent calculer leur empreinte carbone

Il s’agit de Sofia Fominova et Dimitri Aksenov, fondateurs de Net0 dont les bureaux sont à Monacotech.

C’est un jeune couple engagé pour le climat, de deux heureux parents d’une petite fille de quelques semaines, que nous avons rencontré au sein de l’incubateur de start-up. Il y a un an, Sofia et Dimitri ont créée Net0, avec pour objectif d’aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone. « Si nous voulons avoir un réel impact, il faut s’en prendre aux plus gros pollueurs, et il s’agit souvent des sociétés », remarque Sofia, chargée des ventes et du marketing.

Si avant de s’installer à Monaco, le couple originaire de Russie vivait à Londres, la destination Monaco s’est imposée comme une évidence. « C’est un territoire centré sur la durabilité et cela est en adéquation avec nos valeurs. De plus, c’est vraiment l’endroit sur la planète où l’on peut allier un style de vie agréable et développer son business », confie Dimitri. Ces deux ambitieux sont d’ailleurs ravis de pouvoir compter sur le coup de pouce apporté par Monacotech depuis le départ. « Nous avons eu accès à ces magnifiques locaux mais aussi à un programme personnalisé. Cela nous a permis de nous developper très rapidement », indiquent-ils d’une seule voix.

Des bureaux à Londres et à Dubaï

En effet, la start-up a très vite grandi, à tel point qu’elle dispose aujourd’hui de bureaux secondaires à Londres et à Dubaï, et prochainement aux États-Unis. Elle emploie plus d’une vingtaine de personnes au total et attire des clients venus du monde entier, y compris le Gouvernement Princier, qui via le site de VisitMonaco, met à disposition une calculette carbone en ligne permettant aux touristes de calculer l’impact carbone de leur voyage à Monaco.

Il suffit de répondre à quelques questions pour obtenir une estimation rapide de son empreinte carbone, ainsi que des suggestions personnalisées pour diminuer l’impact de son séjour. Le logiciel vous proposera par exemple des hébergements et restaurants certifiés, des alternatives plus douces pour se déplacer… Et la durée estimée pour compléter ce formulaire ne dépasse pas trois minutes.

Simple d’utilisation, l’outil peut également être utilisé pour calculer l’empreinte carbone d’un événement – © visitmonaco.com

Concrètement, Net0 est un logiciel, qui, en collectant les données des entreprises ou gouvernements, permet grâce à l’intelligence artificielle de calculer les émissions carbone d’une entité et de trouver les solutions les plus adaptées pour les réduire. « Les entreprises reçoivent une certaine pression de la part des consommateurs, mais aussi désormais des employés, des investisseurs et des gouvernements qui se montrent de plus en plus fermes notamment à travers les lois », explique l’ingénieur de formation, qui précise que les solutions trouvées sont propres à chaque client. « Nous analysons les factures d’électricité ou les voyages d’affaires », donne en exemple la jeune femme.

S’ils reconnaissent qu’il y a encore « beaucoup à faire » pour solutionner le problème du réchauffement climatique, Sofia et Dimitri ne perdent pas leur sourire et leur optimisme : « lorsque l’on regarde dix ans en arrière, on se rend compte qu’il y avait beaucoup de discours mais peu d’actions. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il y a plus de régulations et c’est une bonne chose, car chacun a besoin d’être guidé ».