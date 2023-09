La Fondation Kate Powers organise un brunch 100% féminin

Le but : mettre à l’honneur les femmes inspirantes.

Mesdames, à vos agendas ! Le 19 septembre prochain, la Fondation Kate Powers, en collaboration avec le projet Twiga Word-ly Women, donnera un brunch bien particulier, où création et inspiration seront au rendez-vous.

Le brunch rappellera l’importance de l’émancipation des femmes, tout en reconnaissant leur expertise dans de nombreux domaines, et en valorisant les notions de durabilité, de bien-être, d’éducation, ainsi que les différentes connexions au sein de la Principauté.

Et c’est à Twiga Monte-Carlo que les participantes sont invitées à se réunir. « Cet événement est pour toutes les femmes, pour échanger nos savoirs, partager nos réseaux et être en communauté les unes avec les autres. Ensemble, nous soutiendrons les idées des autres et nous créerons des solutions », précise la Fondation dans un communiqué.

La Fondation Kate Powers, officiellement inaugurée en présence du Prince Albert II

Irina Peterson, entrepreneuse et militante très engagée dans la cause environnementale, sera présente et prendra la parole au cours de l’événement. Un défilé de mode animera aussi le brunch avec la marque Ciao Bella, présentant des maillots de bain durables. Au programme également, de la danse avec la compagnie MC Performers, de la méditation interactive proposée par la coach Anne-Fabienne et une prestation de la DJette Alexia Holland.

Infos pratiques :