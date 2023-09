Le Prince Albert II à Roquebrune-Cap-Martin pour l’inauguration de l’Art-Bre

Au Parc des Oliviers, le Souverain, le maire de Roquebrune-Cap-Martin et l'artiste Cyril de la Patelliere, ont dévoilé le buste de Romain Gary - © Michael Alesi / Palais princier

Après un hommage à Joséphine Baker l’année dernière, c’est l’écrivain Romain Gary qui est à l’honneur cette année à l’occasion de l’Art-Bre. Comme à chaque édition depuis une dizaine d’années, le Prince Albert II a fait le déplacement dans la commune voisine pour l’inauguration de l’exposition qui encourage la création, et oeuvre en faveur de la protection du patrimoine.

L’inauguration de l’Art-Bre 2023 a eu lieu mardi 12 septembre – © Michael Alesi / Palais princier

Cet événement a été ponctué par le dévoilement du buste de l’écrivain, un homme connu pour avoir résidé un temps à Roquebrune-Cap-Martin, et pour avoir été parmi les premiers défenseurs de la cause écologiste. « Romain Gary a employé à un moment donné, un mot que peu connaissaient : l’écologie. Il interpelle, et encourage à l’action immédiate. Ne laissons pas cette dégradation annoncée, produire des effets que nous ne pourrons pas corriger. C’est ce que j’ai retenu de la préface d’un de ces livres », a confié le maire de Roquebrune-Cap-Martin Patrick Césari, au Micro de Monaco Info.

Autour de cette oeuvre, de nombreux artistes comme Louis Dollé, sont invités à exposer leur art tout au long du mois de septembre. Certaines oeuvres sont participatives, et le Souverain n’a pas hésité à apporter sa touche personnelle.