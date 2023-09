Monaco Telecom ouvre une seconde boutique dans le quartier de Monte-Carlo

Monaco Telecom est codétenu par le Gouvernement de Monaco et NJJ Holding, société de Xavier Niel - © Monaco Telecom

Située au 27 boulevard des Moulins, elle accueillera les premiers clients le lundi 2 octobre prochain.

Bonne nouvelle pour les habitants de l’est de la Principauté. Après plusieurs mois de travaux, une toute nouvelle boutique ouvre ses portes lundi prochain. « Avec cette (ré)ouverture, Monaco Telecom propose ainsi un nouveau service de proximité à ses clients, qui attendaient ce retour depuis près de deux ans », peut-on lire dans un communiqué.

Pour des raisons de bail, l’opérateur de la Principauté, fournissant des services fixe, Internet, TV, et mobiles avait en effet fermé son showroom dans cette artère commerciale, le 24 décembre 2021. Aujourd’hui, c’est dans cette même rue que l’histoire se poursuit, un emplacement idéal desservi par plusieurs lignes de bus, et tout proche du parking Saint-Laurent.

Plus petite que la boutique de Fontvieille, celle de Monte-Carlo s’étalera sur 80 m² et arborera un design moderne et élégant. Un service après-vente sera également disponible sur place deux jours par semaine, même si les demandes relevant de l’aide à l’usage seront toujours traitée à la Maison du numérique, inaugurée en juillet dernier.

Horaires :