Via la SMEG, Monaco déploie des bornes de recharge dans le Pays des Paillons

Au total, 21 bornes de recharge pour véhicules électriques seront installées.

Rendre la mobilité électrique accessible à tous, voilà l’objectif de la communauté de communes du Pays des Paillons (CCPP) qui a signé jeudi 21 septembre dernier, une convention avec la la Société Monégasque de l’Électricité et du Gaz (SMEG) afin d’installer une vingtaine de bornes dans neuf villes différentes.

Plusieurs emplacements stratégiques ont été choisis tels que les parkings ou les pôles multimodaux. Si les premières sont attendues avant la fin de l’année 2023, le déploiement de ta totalité des bornes devrait être achevé dans le courant de l’année 2024.

Tout comme le Président de la CCPP, Cyril Piazza, le Directeur général de Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz, Thomas Battaglione, se félicite de cette initiative et précise que : « ce qui nous a fortement attiré dans votre projet c’est qu’il y a un ancrage fort sur votre territoire, proche du notre. Cela nous a motivé pour vous accompagner ». Pour rappel, avec ses 3 500 points de charges opérés et en cours de déploiement, la SMEG est le premier opérateur de réseaux publics de la région PACA et Monaco.