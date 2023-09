Waze est maintenant disponible à Monaco

La Principauté rejoint le programme « Waze For Cities » qui promet une plus grande fluidité du trafic routier.

La mobilité est un grand challenge de la Principauté et Waze espère apporter quelques facilités aux 40 000 conducteurs quotidiens qui se croisent sur 2km².

Pour cela, Monaco va transmettre à la plateforme des données majeures telles que les travaux, les fermetures de route et les grands événements qui pourraient impacter le trafic (Rallye de Monte-Carlo, le Grand Prix de Monaco et le Monaco Yacht Show). En échange, Waze fournit ses données sur le trafic en temps réel comme les accidents, incidents et ralentissements signalés.

« Les nouvelles technologies sont au cœur de la politique de mobilité de la Principauté », commente Georges Gambarini, responsable du programme Smart City au gouvernement princier. « Elles contribuent à offrir une meilleure expérience de la ville et de ses déplacements. Avec Waze, nous conjuguons nos données et nos intelligences pour offrir à nos usagers un canal unique d’information en temps réel sur le trafic en Principauté ».

Pour rappel, l’application Waze est gratuite d’accès.