Betclic Élite : L’AS Monaco Basket inarrêtable

Les Monégasques ont signé une neuvième victoire en neuf matchs de championnat, en venant à bout samedi après-midi de Gravelines-Dunkerque (91-76).

Même avec Donatas Motiejunas et Mike James au repos, les hommes de Sasa Obradovic ont une nouvelle fois trouvé la recette magique pour décrocher une neuvième victoire en championnat.

Malgré une entame de match difficile, les coéquipiers de Mam Jaiteh (11 points, 5 rebonds) ont inversé la tendance dans les deux derniers quart-temps. Pour son grand retour, Jordan Loyd a porté les siens (15 points, 2 rebonds, 2 interceptions).

La Roca Team toujours invaincue

« Il a fallu faire tourner l’effectif, ce qui a pu affecter l’alchimie de l’équipe en début de rencontre. Ce cinq de départ n’avait jamais démarré ensemble, ce qui peut expliquer cette entame de match difficile, a analysé Sasa Obradovic après le match.

A l’arrivée, il n’y a pas grand-chose dont je puisse me plaindre sur ce match. L’équipe en face n’était pas au complet non plus. C’était important de gagner, et on a réussi à préserver notre invincibilité. Tous les gars ont répondu présent. Cette équipe va continuer de progresser. »

Prochain rendez-vous pour la Roca Team, jeudi soir (20h30) face à l’Olimpia Milan en Euroleague.