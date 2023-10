De la prison ferme pour cette voisine qui a proféré des menaces de mort

Elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Monaco suite à une altercation survenue en octobre 2022.

Son nom n’est pas inconnu des services de police et judiciaires de la Principauté. En effet, cette résidente monégasque a déjà été interpellée et condamnée à Monaco et en France à plusieurs reprises, notamment pour outrage, violences et conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

Cette fois, c’est une nouvelle affaire de voisinage qui lui vaudra une convocation au Palais de Justice. Convocation à laquelle elle ne s’est pas présentée. Pour justifier son absence, la prévenue a tout de même pris le soin de rédiger une lettre, lue à voix haute par le Président le jour de l’audience. Dans cet écrit, la quadragénaire sans emploi se dit victime de harcèlement de la part du tribunal.

« Je vais te bombarder, te massacrer… »

La résidente monégasque a été entendue par les policiers : elle reconnaît alors les faits, mais explique qu’elle était en colère car son voisin l’aurait filmée alors qu’elle était sur son balcon. « Je suis nerveuse, oui, mais je suis Méditerranéenne », avait-elle trouvé comme justification à son impulsivité.

Elle a également déclaré n’avoir jamais été menaçante physiquement. De son côté, monsieur a rapporté qu’il aurait tenté de lui demander de baisser le volume de la musique qui émanait de chez elle, et que cette dernière l’aurait insulté et menacé. « Je vais te bombarder, te massacrer… », aurait-elle, entre autres, lancé.

Le Procureur se lève pour ses réquisitions : « je plains cet homme qui est son voisin. Cette dame passe son temps dans le conflit et à menacer les autres, et tout a été tenté en matière de peines pour faire cesser ce comportement. Je vous demande de la condamner à un mois de prison ferme ». Après en avoir délibéré, le tribunal optera, comme l’a souhaité le Ministère public, pour une peine de prison ferme, mais ramenée à cinq jours.