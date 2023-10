Un homme envoyé en prison pour avoir volé à Monaco

Les faits se sont produits dans le magasin Décathlon situé dans le quartier de Fontvieille.

Ils étaient deux, un Polonais et un Ukrainien, et ont été surpris par le personnel du magasin, le 22 mai dernier. En effet, en sortant de la boutique, les deux individus ont provoqué le déclenchement de l’alarme liée aux portiques et, au lieu de s’arrêter, se sont enfuis en courant. La police alertée, les trentenaires sont rattrapés quelques mètres plus loin, et portent déjà une partie des vêtements dérobés plus tôt. Tous deux alcoolisés, ils sont placés en cellule de dégrisement.

Interrogée, la direction du magasin explique qu’en visionnant les images des caméras de vidéosurveillance, elle s’est aperçue qu’un des deux individus s’était déjà rendu dans l’enseigne quelques jours plus tôt et s’était également procuré, sans payer, quelques articles.

Une valeur totale de 350 euros

Si les deux hommes étaient absents le jour de l’audience correctionnelle, l’Ukrainien a confié, lorsqu’il a été entendu par les agents de la Sûreté Publique, qu’il n’a pas d’argent et qu’il boit pour oublier qu’il est atteint du sida. L’autre homme, un peu plus confus, ne sait pas expliquer son geste, si ce n’est l’emprise de l’alcool, car il affirme avoir un travail qui lui permet de subvenir à ses besoins. Ce dernier est inconnu des services judiciaires, contrairement au premier, déjà condamné plusieurs fois pour vol.

Pour le Procureur, les faits sont caractérisés, mais ce qui différencie les deux prévenus, c’est leur casier judiciaire. L’un contient quatre mentions quand l’autre est vierge. Il demande donc pour l’habitué un mois de prison ferme et la même peine assortie entièrement du sursis pour le primo-délinquant. Le tribunal suivra les réquisitions du Parquet.