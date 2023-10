Découvrez les oeuvres XXL de Mark Bradford, exposées chez Hauser & Wirth

Mark Bradford a été exposé dans le monde entier et a reçu de nombreuses récompenses. Pour Nathalie Obadia, il est l'« un des plus grands artistes contemporains » - © Monaco Tribune

Rendez-vous à la galerie Hauser & Wirth, située Place du Casino.

Imposant, spectaculaire, touchant… Ce sont autant de qualificatifs qui pourraient désigner à la fois l’artiste contemporain que ses oeuvres. Devant une foule d’étudiants en art et des journalistes, Mark Bradford a présenté en avant-première son travail accompli à Monaco, le 28 septembre dernier.

Intitulée « Nobody Knows the Trouble I’ve Seen », cette exposition, organisée pour la première fois à la Fundação de Serralves en 2021, est composée de tableaux inspirés de la série de tapisseries historiques « La Chasse à la licorne » tournée autour de la question de la proie et du prédateur. Probablement tissée aux Pays-Bas au début du XVe siècle, elle raconte l’histoire d’un groupe de chasseurs et de leurs chiens à la poursuite d’une licorne, jusqu’à sa capture et sa mort.

Ponçage, déchirures, oxydation…

L’artiste américain Mark Bradford a ainsi décidé de reconstruire ce paysage en accumulant des couches de papier et de mastic, qu’il façonne à l’aide de techniques caractéristiques de son œuvre, telles que le ponçage, la déchirure et l’oxydation. « Je me lance directement sur les grandes toiles, sans commencer par un schéma ou une oeuvre plus petite. Je suis quelqu’un qui a beaucoup d’énergie à sortir, ça bouillonne en moi », amuse-t-il a dire.

Les tableaux sont posés sur les murs couverts d’une gigantesque œuvre en papier noir et doré « dont le mouvement rappelle l’eau » et rapidement, notre oeil est attiré par les globes noirs qui représentent des planètes suspendues au-dessus de nos têtes. En les créant de différentes tailles, Mark Bradford a souhaité dénoncer les inégalités, un thème abordé lors de la présentation. « Je viens d’une famille pauvre, j’ai grandi avec une mère coiffeuse et au départ, je travaillais avec elle dans son salon. L’idée d’entrer dans une université ne nous effleurait même pas l’esprit. Je veux donc vous faire comprendre que le chemin pour y arriver et plus ou moins long quand on vient des classes populaires, des classes moyennes ou aisées », a-t-il confié.

Beaucoup d’oeuvre ont été réalisée in situ – © Monaco Tribune

Avant de clore les échanges, Mark Bradford a souhaité donner un dernier conseil aux jeunes : « je constate que les artistes sont généralement silencieux et dans la retenue, c’est quelque chose qu’on nous a inculqué, mais je crois qu’il est temps de changer désormais. Je souhaite que les artistes parlent plus fort, s’affirment, et prennent leur place ».

