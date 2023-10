Des sangliers vus dans les rues de Monaco : est-ce exceptionnel ?

La vidéo a été diffusée à la fin du mois de septembre par Monaco Info.

Ce sont quelques secondes filmées par un passant. On y aperçoit l’avenue Hector Otto, dans le quartier des Moneghetti. Il fait nuit noire mais la rue est bien éclairée par plusieurs lampadaires. Viennent alors trois sangliers qui empruntent le trottoir, visiblement peu pressés.

La vidéo, qui comptabilise 50 000 vues, a suscité de nombreuses réactions, certaines surprises et d’autres moins étonnées. « Ils viennent investir pour le Yacht Show », réagit avec humour un internaute, faisant référence au salon international du yachting qu’a accueilli la Principauté il y a deux semaines. « On en a trop à Peille on vous les fait descendre », ajoute un second.

Parmi la centaine de commentaires, certains lieux de provenance des sangliers reviennent régulièrement. La forêt de Grima à Beausoleil et la Turbie semblent être leur point d’attache. « Je les croise le matin entre 6h30 et 7h (…) ils montent vers la Tête de Chien par la forêt », témoigne Anis, qui emprunte régulièrement la rue Honoré Labande, à quelques mètres de la frontière française.

Il faut essayer de ne pas laisser traîner de nourriture, c’est ce qui va les attirer Laurent Peyronel, directeur du Jardin Animalier III

Ce n’est pas la première fois que Laurent Peyronel, directeur du Jardin Animalier III, observe ces vidéos sur les réseaux sociaux. Celui qui travaille aux côtés d’une soixantaine d’espèces d’animaux depuis 17 ans sait que cette présence animale en milieu urbain n’a rien de surprenant.

Laurent Peyronel est le directeur du Jardin Animalier Rainier III. © Paul Charoy / Monaco Tribune

« Ils descendent par le Chemin des Rêvoires, ça n’a rien d’exceptionnel, on a toujours pu les observer dans la rue. » Laurent Peyronel ne saurait donner de périodicité à ces apparitions mais elles restent « nombreuses » selon lui. La verdure qui entoure la frontière entre Monaco et le bas de la Turbie est propice à leur passage.

Faisant la comparaison avec les goélands, le directeur du Jardin Animalier Rainier III cible les sacs poubelles, parfois laissés à côté des conteneurs. « C’est très simple pour eux de les ouvrir si ils sont mal fermés. Il faut essayer de ne pas laisser traîner de nourriture, c’est ce qui va les attirer ».

Un renard filmé à Monaco en 2021

Au mois d’octobre 2021, un renard avait également été filmé sur le Quai Jean-Charles Rey, à Fontvieille. Laurent Peyronel se souvient de quelques réactions « exagérées » de la part d’internautes qui se demandaient s’il fallait capturer le renard. « Il n’y a rien à faire de particulier, ils sont chez eux », rappelle-t-il. Et pas de raison d’avoir peur de sortir non plus ! « Le temps de filmer la vidéo et de la poster sur les réseaux sociaux, le renard devait déjà être à Cap d’Ail ou à la Tête de Chien ».

La fouine, le faucon crécelle et la pipistrelle commune sont présents dans le paysage monégasque. © Jardin Animalier III

« On a cette chance à Monaco d’avoir cette faune, riche mais discrète ». Fouines, sangliers, renards, écureuils, plusieurs espèces de chauve-souris… Nos amis les animaux sont plus nombreux qu’on ne le croit sur le territoire monégasque. « Il y a trois espèces de chauve-souris et deux de faucons qui nichent à Monaco », ajoute Laurent Peyronel. « Ils s’adaptent, les gens ne les voient pas et ne le savent pas ».

Le directeur du parc monégasque conclut en rappelant l’essentiel : « Les animaux ne vont rien vous faire si ils ne sentent pas attaqués ».

