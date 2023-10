L’exposition féline est de retour à Monaco ce week-end

Les plus beaux matous seront à l’Espace Léo-Ferré ce samedi 14 et dimanche 15 octobre.

Organisée en avril dernier par l’association De Gati de Mùnegu, la quatrième édition de l’exposition avait réuni près 1 000 visiteurs. Cette fois, plus de 190 chats appartenant à plusieurs dizaines d’éleveurs sont attendus. 21 races sont annoncées dont certaines assez rares comme le Pixie Bob semblable à un petit lynx Bobcat ou encore le Korat, originaire de Thaïlande, avec sa robe gris bleu.

Edina csora, Louis coste, Yann Gobrecht, Thierry fontaine et André Delsin sont les cinq juges européens qui éliront les plus beaux d’entre eux. Et comme à l’accoutumée, des stands présentant matériel, alimentation et produits pour chats seront installés dans l’exposition. Les visiteurs trouveront également une large gamme de souvenirs sur le thème du chat.

Infos pratiques :

Lieu : Espace Léo-Ferré, 25 Avenue Albert II

Horaires : l’exposition est ouverte de 10h à 18h samedi et dimanche

Tarif : gratuit pour les moins de 6 ans (demi-tarif pour les 6-13 ans, 5 euros au lieu de 10 pour les plus de 13 ans)

À noter : nos amis les chiens sont strictement interdits