Выставка кошек возвращается в Монако в эти выходные

Самые красивые кошки и коты будут выставлены в Центре им. Лео Ферре (Espace Léo Ferré) в субботу и воскресенье 14-15 октября.

В апреле этого года, четвертая по счету выставка, организованная ассоциацией «De Gati De Mùnegu», собрала около 1 000 посетителей. На этот раз будет представлено более 190 котов и кошек десятков хозяев. Среди 21 заявленной на выставке породы встречаются довольно редкие, например, Пиксибоб, похожий на маленькую рыжую рысь, или Корат родом из Таиланда со своей серо-синей шерстью.

Выставка кошек в Монако собрала самых красивых четвероногих

Пять европейских арбитров – Эдина Чора, Луи Кост, Ян Гобрехт, Тьерри Фонтен и Андре Дельсен – выберут королеву (или короля) красоты. Как обычно, на выставке будут работать стенды производителей оборудования, питания и товаров для наших четвероногих друзей. Посетителям будет предложен широкий ассортимент сувениров на тему кошек.

Полезная информация:

Адрес: Центр им. Лео Ферре (Espace Léo-Ferré), 25 Avenue Albert II

Часы работы: суббота и воскресенье, с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатный для детей младше 6 лет (5 евро для детей 6-13 лет и 10 евро для детей старше 13 лет)

Важно: вход с собаками строго запрещен