В минувшие выходные в Княжестве вновь состоялся кошачий конкурс красоты.

«Моя первоочередная цель – сделать так, чтобы Монако вновь вышло на первый план благодаря кошкам и посвященной им выставке», — сообщила организатор события Софи Арель (Sophie Harel) в интервью Monaco Info.

Как и прежде, выставка проводится в Центре им. Лео Ферре (Espace Léo Ferré). Кошки, как и их хозяева, приехали из самых разных стран: из Монако, Швейцарии, Бельгии, Германии и Франции. Весь зал был уставлен переносками с домашними любимцами, и все любители кошек могли полюбоваться конкурсантами.

© Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали (Manuel Vitali)

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В этом году в выставке участвовали 163 кошки. Жюри, состоящее из польских, французских, литовских и шведских арбитров, внимательно присмотрелось ко всем четвероногим участникам: от кошек бенгальской породы до мейн-кунов, не забывая о кошках сиамской и священной бирманской породы. Каждая кошка была представлена разным командам арбитров дважды, чтобы обеспечить максимально возможные баллы.

Мероприятие было организовано монегасской ассоциацией « De Gati De Mùnegu », которую также возглавляет Софи Арель.