Le concours de beauté pour chats a fait son retour en Principauté le week-end dernier.

« Mon but premier, c’était de remettre Monaco en avant, au travers des chats et donc de l’Exposition Féline », a déclaré Sophie Harel, organisatrice de l’évènement, au micro de Monaco Info.

L’Exposition Féline Internationale de Monaco était donc de retour à l’espace Léo Ferré et accueillait des chats et des participants de toutes origines : monégasques, suisses, belges, allemandes et françaises. La salle était parsemée de cages de transports pour chats, où les curieux ont admiré les participants.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Un total de 163 chats, présents pour cette édition 2022. Du Bengal au Maine Coon, sans oublier le Siamois et le Sacré de Birmanie, tous sont passés sous les yeux attentifs de juges polonais, français lituaniens et suédois. Chaque chat est passé deux fois, devant des juges différents avec pour objectif d’accumuler le plus de points.

L’évènement était organisé par l’association monégasque « De Gati De Mùnegu », également dirigée par Sophie Harel.